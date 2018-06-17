Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde pitonun hareket etmekte zorlandığını farkettiler. 8 metrelik dev pitonun karnını yarıp içine baktıklarında iki çocuk annesi, 54 yaşındaki Wa Tiba'nın piton tarafından yutulduğunu gördüler. Elbiseleri ve takıları bile üzerinde olan kadının cansız bedeni pitonun içinden çıkarıldı.

Bahçesine çalışmaya giden kadın, Perşembe akşamı eve dönmedi. Yakınları ve diğer köylüler, Cuma sabahından itibaren kadını aramaya başladı.

Güneydoğu Sulawesi'ye bağlı Persiapan Lawela köyü sakinlerinden Ayu Kartika, yaşananları "Herkes ağlıyordu, herkes şoke olmuştu. Zavallı kadın. Bu bir korku filmi gibiydi. İnsanlar dehşete düşmüştü." sözleriyle anlattı.

Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Sulawesi'de dünyanın en büyük pitonlarından bazıları yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda da benzer olaylar yaşanmış, dev pitonlar insanlara saldırıp, vücuduna sarılarak hareket etmesini engelleyip yutarak ölümlerine neden olmuştu.

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