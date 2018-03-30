Türkiye’nin yerli sermayeli içecek şirketi Uludağ İçecek, Bursa’daki Yenice Fabrikası’nın içerisine bir Ar-Ge merkezi kurdu. İnovasyon çalışmalarına ve Ar-Ge merkezine 190 milyon TL yatırım yapan Uludağ İçecek, yeni yatırımları çerçevesinde gazoz kategorisi de tamamlandığında gazlı içecek ürün gamından koruyucuları çıkaran dünyadaki ilk şirket olacak.

Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre; Uludağ İçecek CEO’su Mete Öz, Ar-Ge merkezinin, Kasım 2017’de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek içecek sektöründe bu tescile sahip ilk merkez olmaya hak kazandığını söyledi. Fabrikanın uzaktan yönetilebilkecek kadar ileri teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Öz, “Biz otomosyonda, konuşabilen robotlarda bir fırsat gördük. Endüstri 3.0’ı tamamladık. Öngörümüz nedeniyle şu an Endüstri 4.0’a en yakın firmayız” dedi.

3 AY İÇİNDE TAMAM

Teknolojilerini her yıl güncellediklerini kaydeden Öz, “Rakiplerimizin hiçbirinde olmayan su tasfiye sistemimize geride bıraktığımız dönemde aseptik dolum hattımızı da ekledik ve tüketicilerimizin talepleri doğrultusunda tüm ürün gamımızdan koruyucuları çıkardık. Üretim sürecimizdeki geçişi önümüzdeki 3 ay içerisinde tamamlayacağız. Böylece portföyündeki gazlı içecek ürünlerinin tamamında aseptik dolum teknolojisini kullanan dünyadaki ilk içecek şirketi olacağız” diye konuştu. Öte yandan şişeleri Ciner Grubu’na ait Park Cam’dan temin ettiklerini belirten Mete Öz, Park Cam’da yüzde 10’luk hisselerinin olduğunu ifade etti.

5 KITADA 40 ÜLKEYE İHRACAT

Uludağ İçecek ürünlerinin 5 kıtada 40’tan fazla ülkede tüketicilerle buluştuğunu anlatan Öz, cironun yüzde 18’ini ihracatın oluşturduğunu söyledi. Türkiye’de 55 çeşit ürün üreten şirket, yurtdışına özel olarak da yerel tatlara uygun 12 çeşit ürün üretiyor. Şirketin bu yıl hedef pazarının MENA Bölgesi olduğunu belirten Öz, “Bölgeye agresif girdik fakat orayı siyasi sebeplerden dolayı şu anda izliyoruz. Ortadoğu’da lideriz. Almanya’da ve Balkanlar’da iyi ilerliyoruz. Kuzey Afrika’da varız. Güney Afrika ile de ilgileniyoruz. Fakat orada navlun sorunu var. Navlun desteği gerekiyor” açıklamasında bulundu.

"NİŞASTA BAZLI ŞEKER KULLANMIYORUZ"

Ömer Kızıl, şeker pancarından üretilen şekerle üretim yaptıklarının altını çizerek; “Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullanmıyoruz. Şeker pancarı kullanmaya devam edeceğiz. En büyük şeker alıcılarından biriyiz” dedi.

BU YIL % 15-20 BÜYÜME HEDEFİ

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ise 2017 yılında şirket cirosunun 640 milyon TL’ye ulaştığını belirterek, “Bu rakamın yüzde 20’ye yakın kısmı ise ihracattan geldi. En büyük pazarımız Almanya. Bugün Uludağ İçecek ürünlerini Filistin’den Avusturalya’ya kadar geniş bir coğrafyada bulmanız mümkün” dedi. Kızıl, bu yıl için ise yüzde 15- 20 civarında bir büyüme hedeflediklerini sözlerine ekledi.