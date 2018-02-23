ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen Solidworks World 2018, dünyanın önde gelen üreticileri tarafından geliştirilen endüstriyel tasarımları gözler önüne serdi. Habertürk olarak yer aldığımız etkinlikte, hem fuar alanını gezdik hem de pek çok yenilikçi ürünü gözlemleme fırsatı elde ettik.
Solidworks World 2018'deki yenilikçi ürünler
Solidworks World 2018'deki önemli yenilikler
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Gençler geleceğin robotlarını tasarlıyor
Dassault Systèmes SOLIDWORKS lise öğrencilerine yönelik düzenlenen ve öğrencilerin bir takım çalışması içinde robot tasarladıkları First Robotics Competition (FRC) etkinliğinin 3 yıl boyunca inovasyon ve tasarım sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu. Sponsorluk kapsamında Türkiye’deki tüm FRC takımları ürün geliştirme sürecinde Solidworks 3D modellerinin sağladığı avantajları kullanacak. Ekipler bu sayede, düşük maliyetli robot tasarımları yapabilecek, Solidworks uygulamaları sayesinde robot prototiplerinin hata oranı da en aza indirgenecek.
26 yıldır Amerika’da devam eden First Robotics Competition etkinliği, 2015’ten beri Fikret Yüksel Vakfı tarafından Türkiye’de de sezon dışı olarak düzenleniyor. Etkinliğin amacı lise çağındaki gençlerin takım ruhunu, yardımlaşmayı ve sonuç yerine sürece odaklanarak, birlikte kazanmayı benimsemesini sağlamak. Etkinlikte, lise öğrencilerinden, belirlenen oyun ve kurallar dahilinde robotlarını yapmaları, aynı zamanda kendi iş planlarını oluşturup, kaynak bularak sürdürülebilir bir takım oluşturmaları bekleniyor.
3DEXPERIENCE Marketplace ile küresel sanayi devrimini hızlanıyor
Dassault Systèmes, yenilikçi işletmelerin birbirleriyle, diğer sanayicilerle ve hizmet tedarikçileriyle işbirliği yapmalarını mümkün kılacak çevrimiçi ekosistemi 3DEXPERIENCE Marketplace’in resmi olarak kullanıma sunulduğunu duyurdu.
Bulut tabanlı alışveriş sitesi, dünyanın en büyük çevrimiçi tüketici alışveriş sitelerinin eski perakende ortamını veya mobilite tedarikçilerinin nakliye sektörünü dönüştürdüğüne benzer şekilde sanayi dünyasını dönüştürme hedefiyle dijital tasarım, mühendislik ve üretim için kullanılacak yeni bir ticaret platformu.
Üç boyutlu baskı da dahil olmak üzere yeni üretim hizmet tedarikçileri belirlemek, kendi tasarım ortamlarına özel bileşenler eklemek veya hizmet tedarikçisi ve dahili kaynak ekosistemlerini yönetmek isteyen işletmeler artık talep üzerine üretim ve akıllı parça tedariki hizmetlerine ulaşabilecekler. Bütün bunlar işbirliği faaliyetlerini ve genel anlamda inovasyon süreçlerini daha düzenli hale getirecek.
3DEXPERIENCE Marketplace'de bugün itibariyle 500'den fazla makine tedarik eden 50 dijital ürün üreticisi ve 600 tedarikçiden 30 milyon bileşen bulunuyor. Bu şirketlerin tamamı kendi alanlarında iyi tanınan uzmanlar. Bu şirketler platform aracılığıyla tasarım ve üretim teknik özelliklerini tekrar kullanabilecek, parça ve ürün kolayca üretilebilirken risk ve hata azalacak. Ayrıca alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin ödeme, kur ve faturalandırma gibi tüm boyutları yönetilebilecek, tam takip edilebilirlik için her işlemin kaydı tutulacak.
Solidworks World 2018'de öne çıkanlar
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