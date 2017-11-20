Enerji Bakanı Albayrak: 2 yeni yüzer LNG depolama devreye girecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Hatay/Dörtyol ve Saros Körfezinde olmak üzere iki adet daha yüzer LNG depolama ve FSRU daha devreye alınacaktır. Hatay/Dörtyol’daki FSRU, 2017 sonu itibarıyla faaliyete geçecek" dedi.

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