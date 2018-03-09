Gazete Habertürk'ün haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlıkta düzenlenen etkinlikte, “Kadın eli değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu günün cinsiyet adaletsizliğine son verecek bir başlangıç olmasını temenni ederim” diye konuştu.

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