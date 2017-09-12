Enerji Bakanı Albayrak, Borsa İstanbul'da konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Borsa İstanbul Konferans Salonu'nda "Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi​-Çin ve Hindistan Üzerinden Global Krize Bakış ve Türkiye" konulu programa katıldı.



Albayrak, Borsa İstanbul konuşmasında şu konulara değindi:



"Türkiye'nin sihri nedir? Bunu çok doğru okumamız gerekir. Ama bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin önünde doğu ekonomide fırsatlar var. Türkiye'nin son 15 yılda neredeyse 5 katı büyüyen bu iki ülkenin toplam payı 2 küsür milyar dolarlarla yüzde 1'lerde.



Çin ve Hindistan seyahatleri üzerinde özellikle Hindistan seyahatleri nezdinde konuşuyorum. Yeni iş pencerelerinin açıldığı bir seyahat oldu. Rasyonel olacağız, işbirliklerini nasıl artırabilirizi konuşacağız.



Siyasetin de zenginleşmesi lazım. Türkiye'de bu yok ama inşallah bu olacak. Büyük resmi beraber göreceğiz. Siyasette rekabet eksikliği yükümüzü artırıyor. 2019 ile birlikte yeni bir persfektifi ortaya koyacağız. Dünya petrol ve gaz rezervlerinin neredeyse tamamı bizim etrafımızda. Dünyadaki ekosistemin dönüşümü içerisinde Türkiye'nin yatırımcı dostu bir iklimi yetiştiren istikrar ile Türkiye, dünyada çok net ayrışıyor.



Türkiye için iki önemli eşik vardır. Ekonomik fırtınalara hazır olmak gerekiyor. Bir ülkedeki birlik ev beraberlik noktasındaki istikrar... İnsanlar gelip geçici. Partiler gelir gider, devlerin sistemi ve bekası kalıcıdır. Gelecek yakın dönemde yaşanılacak olan çatışma ve krizlerde ne kadar emniyetli olduğuna şahit olacağız. Bu manada bakıldığında ciddi anlamda hazırlıklı.



Bu kadar değişim noktasında özellikle yeni dünyadaki bu bahsettiğim ekonomik dönüşüm üzerine, bu işbirlikleri tek persfektiften mi bakacak? Hayır. Hem doğu ile hem batı ile, hem kuzey hem de güney ile... Ancak, burada batı endeksinde altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var. Son yıllarda yaşadıkları dikkate alındığında, Türkiye ile batı ilişkileri çok önemli testten geçiyor. Bu resmi doğru okuma açısından vizyoner siyasetçilere ciddi anlamda ihtiyaç var.



Artık eski Türkiye yok. Popülizm üzerine mikro ve makrı ekonomik yapıyı bozmak yok artık."

Enerji Bakanı Berat Albayrak