Enerji Bakanı Albayrak, 'Hayatımız Maden Çalıştayı'na katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Hayatımız Maden Çalıştayı"na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Albayrak, şu açıklamalarda bulundu:
2017 yılında 5487 maden denetlendi. 258 kömür madenine faaliyeti durdurma cezası verdik. 2018'de bu denetimler sıklaştırılacak. Habersiz ve anlık denetimlerle risk barındıran madenler tespit edilecek ve gereken yapılacak. İş ve işçi güvenliği konusunda kesinlikle sıfır tolerans uygulamamız lazım.
Madencilik sektörü ile yaptığımız toplantılarda en sık dile getirilen konuların başında bürokrasinin azaltılması talebi ortaya çıkmıştı. Eylül ayı sonu itibariyle bekleyen işlerin hepsini tamamladık. Madencilik faaliyetlerinin en hızlı şekile ilerlemesi için E-Maden sürecini başlatacağız dedik ve başlattık. İnşallah 208 yılında projenin tamamını devreye almış olacağız. Madencilik faaliyeti öncesi ve sonrası gereki işlemlerin hızlanması için Madencilik Koordinasyon Kurulu'nu kurduk. Sorunların hızlı çözüldüğü bir kurul bu.
Birden fazla sahada görev yapabilecek teknik nezaretçilik sistemini terk ettik ve daimi nezaretçilik sistemine geçtik. Yıl sonuna kadar en az bin 500 sahanın ihalesini bitiriyoruz. Üretimden işletmeye kadar madencilikle ilgili bütün süreçlerin ekonomiye kazandırılması için ülkemizin rekabet gücünün artmasında da büyük rol oynayacak. Uzun dönemli adımları büyük bir titizlikle atıyoruz. Günlük değil büyük ve uzun vadeli.. Burada kamunun düzenleyici ve denetleyici rolü kadar özel sektöründe inisiyatif alması lazım. Türkiye'yi bir üst lige taşıyacağız diyorsak hepimize iş düşüyor.
Bunun için sizden gelen talepleri, çözülmeyi bekleyen meseleleri not ediyoruz ve çözeceğiz. Göreve geldiğimizden beri attığımız pek çok adım var.
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