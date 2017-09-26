Enerji Bakanı Albayrak: Her türlü desteği vermek için söz veriyoruz

Bakan Albayrak, şu açıklamalarda bulundu:



Yaptığımız tüm ihale ve yatırımlarda, önemli süreçler başlattık. Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyarak arz güvenliğimizi garanti altına almak için çalışıyoruz. Gerek maden alanında gerek doğalgazda başlattığımız arama ve sondaj yöntemleri ile net bir şekilde ortaya çıkarıyoruz. Enerjide dışa bağlılığı bitirmek için gece gündüz çalışacağız.



Gayret bizden, tevfik Allahtan demiş büyükler.



Bu adımlar Türkiye'yi enerji ticaretinde küresel anlamda önemli noktaya taşıyacak. Biz biliyoruz ki bu politikalarımızın başarılı olması ile bir merkez haline geleceğiz. Bizim mühendislerimizin ürettiği rüzgar trübinleri, güneş panelleri dünyanın her yerinde kullanılacak.



Türkiye'de bir eksiğimiz var. Yetişmiş iş gücü. Uzman personel, mühendis işçi ihtiyacı ile önemli bir sürecin arefesindeyiz. Hedeflerimiz büyük. Bu kutsal amaçlar için alın terinin yanında akıl terini de ortaya koyacak yeni El-Cezerilere ihtiyacımız var.

Sizler kahraman olma idealinde olmazsanız, bu ülkenin de bu alanlarda da başarı hikayesi olmayacak. Dünya çok büyük bir değişimin arefesinden geçiyor. Dünyada ekonomik üstünlüğü sadece sanayi gücü belirlemiyor. Bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan yatırımlar, son birkaç yılda asırlık firmaları geçmeye başladı. Bilgi teknolojilerinde atacağımız her bir adım eşsiz bir avantaj sağlama fırsatı sunuyor. Rekabetin sınırı yok.

Türkiye'nin gerçek bir başarı potansiyeli olan bu alanda sizlere imkanlar sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Lise sonrası istihdam, üniversiteden sonra istihdam, yurtiçi ve yurtdışında master ve doktora süreçleri boyunca her türlü desteği, her iki bakanlık olarak vermek için söz veriyoruz. Bugün başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde genç nüfus hızla azalıyor. Türkiye'nin en büyük itici gücü ise nüfusun yarısını oluşturan 30'un altındaki genç nüfus.



Bilgi erişimin kolay ama gerçek bilgi erişimin zor olduğu bu dönemde doğru bilgiyi aramak zorundayız.



Kendi değerlerimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Her ne yapıyorsanız o alanda en iyi olmak için elinizden gelenin en fazlasını yapmak zorundasınız. Sizlerden büyük beklentileri olan 80 milyonun sorumluluğunu her daim omuzlarınızda hissetmek zorundasınız.



Türkiye'yi 2053-2071 hedeflerine sadece okul sıralarında alınan eğitimle yetinmeyen sorgulayan bir gençlik taşıyacak. Bir elinde taş bir elinde sopa ile ülkesini karanlığa çekmek isteyen bir gençlik istemiyoruz. Gözleri çakmak çakmak olan bir gençlik istiyoruz. İçinden çıktığı toplumun gerçekliğinden yabancı olmayan, vatan ve millet sevgisini, pozitif bilimleri yakından takip eden bir gençlik istiyoruz.



İyi yetişmiş ara eleman eksikliği ve bunu telafi etmek için teknik lise eksikliğini gidermek istiyoruz. Farklı şehirlerde de müstesna okulumuz gibi benzer yatırımları da yapmaya başlayacağız. Maden teknolojilerinde de 12 lisenin protokolünü imzaladık.



Sadece bina değil, içini kaliteli bir şekilde donatmamız lazım ki o anlamda da rakipsiz olmalı. Lise, üniversite ve özel sektörü bir araya getirerek destek oluyoruz. Okulun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.