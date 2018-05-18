Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) 11. Sektör Toplantısı geçen hafta Bursa’da gerçekleştirildi. 2 gün süren toplantılarda, elektrik dağıtım sektörü ve müşteri ya da abone memnuniyeti konuşuldu. Enerji Bakanlığı’nın abonelerin yanı sıra muhtarlarla da elektrik dağıtım hizmetleri hakkında anket yaptığı ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dağıtım şirketleriyle basına kapalı bir toplantıda, bu anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Özellikle taşrada ve köylerde dağıtım hizmetleri ve sokak lambaları konusunda muhtarların bazı şikâyetleri olduğunu belirten Albayrak, dağıtım şirketlerinden muhtarlarla iletişimlerini güçlendirmelerini ve bölgelerindeki gelişmelerle ilgili sık sık görüş alışverişinde bulunmalarını istedi. Albayrak, “Yatırım yapılıyor ama anlatılmadığı için pek bilinmiyor. Sokak lambalarında arızaları hızla giderin. Gerekli aydınlatmayı yapın” dedi.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in sorusu üzerine, muhtarlarla özel bir iletişim kurduklarını belirten Albayrak, “Elektrik dağıtım şirketleri,muhtarlarla WhatsApp grupları kuruldu. Muhtarlar, bu sistem üzerinden bölgelerindeki gelişmeleri hızla bize iletiyor. Muhtarların, telefon numaraları da bizlerde kayıtlı. Muhtar, elektrik dağıtım şirketlerinin çağrı merkezlerini aradığı zaman numaraları görülüyor ve adıyla hitap edilerek ilettiği mesaj alınıyor” diye konuştu.