Enerji Bakanı Albayrak: Yaz saatine aynı istikamette devam edeceğiz

Enerji Bakanı Berat Albayrak katıldığı Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde yaz saati uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Albayrak, "Enerji verimliliği alanında çok büyük potansiyele sahibiz, bu konuda çok yoğun strateji gütmek zorundayız. Uzun çalışmalar sonucunda ulusal enerji verimliliği eylem planını bitirdik. Eylem planını 2018 başında duyuracağız. Madenle ilgili süreçte sona geldik. Özellikle cari açığı etkileyen ürün bazında madende entegre üretim ve yanında mamüle dönüştürme fabrikası içeren stratejiyi hayata geçireceğiz. Yaz saati uygulamasında aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yaz saati uygulamasıyla ilgili Danıştay'ın dünkü kararını açıkçası, esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Sadece usul ile ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir durum. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzenlemeyi yapıp birkaç gün içinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada da bir problem yok. Çünkü hakikaten verimlilik dedik. Bu verimlilik konusunda bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı."