Enerji Bakanı Berat Albayrak: Size dayak yedirmeyeceğiz

Maden Platformu tarafından düzenlenen, ‘Madencilik Çalıştayı’nda konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, sektörün kurumsallaşmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Albayrak, “Her alanda bu sektörün profesyonelleşmesi, kurumsallaşması lazım. Firmalarımızın bir kısmı tam, bir kısmı değil. Yerli ve milli sektör bu. Yerli kaynaktan üretiyor, istihdam üretiyor. İhracat üretiyor. Özellikle kriz zamanlarında oluşabilecek hasarları reaktif değil, öncesinden planlayıp bütün bu stratejisini dizayn ederek, proaktif yöntemlerle çözecek plan ve uygulamaların her durum ve koşula göre hazırlanması, takip edilmesi, güncellenmesi her bir firmanız için hayati bir elzem” dedi.

"BİRAZ KAS YAPMALISINIZ"

“Kriz oldu izledik, sonra bütün sektör dayak yedi” diyen Albayrak şöyle devam etti: “Mevlüt Bey (Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya), ‘Dayak yediğimiz kavgadan bir ağabey gibi kurtardınız bizi’ dedi. Bundan sonra dayak yedirmeyeceğiz size. Ama sizin de dayak yememeniz lazım. Bazen kavga çok büyük olabiliyor, yurtdışından da adam çağırabiliyorlar. Bakanın gücü de yetmeyebilir, onun için sizin de pazı yapmanız lazım, hep birlikte kavgaya gireceğiz. Bir ağabey var, kavga olduğu zaman döver kurtarır bizi. Onun için madencilik sektörü de biraz vücut çalışacak, fitness çalışacak, biraz kas yapıp hep birlikte olmamız lazım.”

YIL SONUNA KADAR 1.500 SAHANIN İHALESİ BİTECEK

“Madencilik sektörü ile yaptığımız toplantılarda en sık dile getirilen konuların başında bürokrasinin azaltılması talebi ortaya çıkmıştı” diyen Albayrak, “Eylül ayı sonu itibarıyla bekleyen işlerin hepsini tamamladık. Madencilik faaliyetlerinin en hızlı şekilde ilerlemesi için ‘e-maden’ sürecini başlatacağız dedik ve başlattık. İnşallah 2018 yılında projenin tamamını devreye almış olacağız” diye konuştu. Yıl sonuna kadar en az bin 500 sahanın ihalesini bitireceklerini de söyleyen Bakan Albayrak şöyle konuştu: “Üretimden işletmeye kadar madencilikle ilgili bütün süreçlerin ekonomiye kazandırılması için ülkemizin rekabet gücünün artmasında da büyük rol oynayacak, uzun dönemli adımları büyük bir titizlikle atıyoruz. Günlük değil büyük ve uzun vadeli. Burada kamunun düzenleyici ve denetleyici rolü kadar özel sektörün de inisiyatif alması lazım. Türkiye’yi bir üst lige taşıyacağız diyorsak hepimize iş düşüyor.”

"20 MİLYAR DOLAR HAYAL DEĞİL"

Son 10 yılda ortalama 11 milyar dolarlık maden ithalatının gerçekleştiğini kaydeden Bayraktar, yerli üretimle bu alanda hareketlilik getirilmesi gerektiğini söyledi. “11 milyar dolar yurtdışına para gönderiyoruz” diyen Bayraktar, “İhracatta 15 milyar hayali rakamlar değil. Hedeflerimiz hayal değil. 15- 20 milyar dolar hayal değil. Hem ithalatı düşüreceğiz hem ihracatı artıracağız” dedi.

2 YIL ÜRETİM YOKSA RUHSATI İPTAL OLACAK

Göreve geldikten sonra kısa dönem içerisinde birçok önemli adım attıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “Maden yönetmeliği getirdik, maden ihale yönetmeliğini bitirdik. Maden bölgesi kanun ve uygulama yönetmeliğini hayata geçirdik. Ön arama ve genel arama dönemleri faaliyet yapmayanların, 5 yıl içerisinde 2 yıl üretim yapmayanların ruhsatı iptal edilecek. Sektördeki hakiki ve samimi üreticinin önünü açacağız. Ama ruhsatları toplayalım, 10 sene 20 sene kim öle, kim kala. Kaybedecek 1 günümüz bile yok” dedi.

Enerji Bakanı Berat Albayrak

Maden Platformu

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