Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günüyle ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Albayrak, "Doğmak… Kendini yeniden bulmak üzere yola koyulan bir milletin, kaderinde var olmaktır…İyi ki doğdun Başkomutanım" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görüntülerde "Doğmaktır adalet, medeniyettir, sadaka taşları üzerinde cennet biriktirir. Doğmak, şehadeti ile karşı koymaktır esarete, düğündür analara, kına yaktırır kuzulara... Doğmak özgür olmaktır...İyi ki doğdun Başkomutan, iyi ki doğdun Recep Tayyip Erdoğan" ifadeleri yer aldı.

24 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 64 yaşına girdi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 25, 2018

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