Enerji Bakanı Beray Albayrak Rosatom Genel Müdürü Lihaçev'le görüştü

Enerjide, nükleer ve doğalgaz odaklı çalışma yapılıyor. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ankara’da gerçekleştirdiği zirveden bir gün önce Enerji Bakanı Albayrak’la bir görüşme yaptı. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre görüşmede, nükleer proje ayrıntılı olarak ele alındı. Lihaçev, projeye ilişkin bürokratik ya da teknik taleplerini sıraladı. 4 bin 800 megavatlık kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşan santralın ilk ünitesinin hızla devreye alınması için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev

İLK ÜNİTE 1.200 MEGAVAT

Enerji Bakanlığı, Akkuyu projesinin önünde bürokratik hiçbir engelin bulunmadığını belirterek “Gerekli hazırlıkları hızla tamamlayalım. Bu yıl sonuna kadar temeli atalım. Gecikmeksizin atalım” mesajı verdi. Akkuyu Nükleer AŞ, yılın ilk yarısında bin 200 megavatlık ilk ünitenin temelini atmak üzere yoğun bir tempoyla çalışmaya başladı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), geçen hafta inşaat lisansının ilk aşaması olan “sınırlı çalışma izni”ni vermişti. İlk ünitenin 2023 yılında işletmeye alınması hedefleniyor.

Beray Albayrak

Enerji Bakanlığı

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