Habertürk muhabiri Olcay Aydilek'in bildirdiği haberde; Dönmez’in masasındaki en önemli konulardan biri yeni elektrik ve doğalgaz fiyatları. Elektrikte; döviz kuru ve enflasyon nedeniyle maliyetler yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak BOTAŞ’ın 1 Temmuz’da Rusya, İran ve Azerbaycan’dan ithal ettiği doğalgazın fiyatı arttı. Rus doğalgazının her bin metreküp fiyatının 240-245 dolar düzeyinden 270 dolara kadar çıktığı belirtiliyor. Gerek elektrik gerekse de doğalgaz sektörü, 1 Ağustos’ta tarifelerde artış bekliyor. Elektrikte, yüzde 4-5 aralığında, doğalgazda yüzde 10’a yaklaşacak bir zam hiç de sürpriz olarak görülmüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektriğe 1 Ocak’ta 8.8, 1 Nisan’da da ortalama 2.89 oranında zam yapmıştı.



Bakan Dönmez’in el atması beklenen ikinci konu, elektrik üretim ve dağıtım sektörlerinin dolar bazındaki borçları. Elektrik üretim sektörünün 43 milyar, dağıtım sektörünün 8 milyar dolar düzeyinde borcu bulunuyor. Sektörün yaşadığı mali darboğazın aşılması, finans sorununun çözülmesi için bankalarla borç yapılandırması dahil bazı adımların bu dönemde atılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sektör temsilcileri, özellikle döviz kurundaki aşırı artış nedeniyle son dönemde ödemelerde büyük sıkıntı yaşadıklarını vurguladı. Olası bir zammın, maliyetlerde oluşan baskıyı bir miktar hafifleteceği görüşünü dile getirdi.





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