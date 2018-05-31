Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kurumlarında çalışan personelin, şehit yakınları ve gaziler için topladığı 2 milyon TL’lik bağış Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya teslim edildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ndeki teslim töreninde konuşan Bakan Albayrak, “Tüm çalışanlarımız çok yoğun bir katılım göstererek toplam 2 milyon TL’lik maddi değeri küçük de olsa anlamı çok büyük bir bağış yaptı” dedi. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine yürümeye devam edeceklerini kaydeden Albayrak, “Bizi bölmeye bizi terörle sınamaya kalkanların şunu iyi bilmesi lazım. Bizim kutsallarımıza, bayrağımıza, topraklarımıza el süremezsiniz” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarının şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için göstermiş olduğu vefadan dolayı tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz adına başta bakanımız olmak üzere tüm çalışan personele bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye, insani kalkınma yardımlarında dünyada kişi başı gelire oranla 1’inci sırada yer alıyor. Bu iyiliği sadece ülkemiz, devletimiz değil milletimizin de katkılarıyla sürdürüyoruz” dedi.