Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki toplam ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 artışla 61 milyar 901 milyon 619 bin dolar oldu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 9 milyar 43 milyon 413 bin doları bulan enerji ithalatı ise bu yıl ocak-mart döneminde yaklaşık yüzde 14,3 artarak 10 milyar 333 milyon 802 bin dolara çıktı.

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Volkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ilk üç ay yüksek seyreden ve varil başına 75 dolar bandına çıkan Brent tipi petrol fiyatlarının söz konusu artışın ana sebebi olduğunu belirtti.

Özdemir, aynı zamanda doğalgaz faturasının da petrol ürünleri fiyatlarına bağlı olduğu için geçen yıla oranla artırdığına işaret ederek, "Bu da Türkiye'nin enerji ithalatını artırıyor. Yani hacimsel olarak değil, değersel olarak petrol ve uluslararası piyasalardaki enerji fiyatlarına ilişkin bir artış söz konusu." dedi.

ARTIŞ DEVAM EDECEK

Enerji ithalatı faturasındaki artış eğiliminin süreceğini ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Yıl sonunda 40 milyar doları aşan bir enerji açığı oluşacağını tahmin ediyoruz. Mevsimsel faktörler nedeniyle hacimsel olarak ufak bir düşüş yaşanabilir. Ayrıca enerji ithalatına sadece doğalgaz olarak bakmamak lazım. Bu faturanın içinde petrol, petrol ürünleri, kömür de var. Sadece petrolde yüzde 90 ithalata bağımlılık var. Ben petrol ithalatında da çok büyük bir değişimin olmayacağını ve doğalgaz tüketiminde bir azalış olsa da onun törpüleneceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla, enerji ithalatı faturasında hacimsel oynamalar çok belirleyici olmaz. Burada asıl önemli olan fiyatların yükselmesi olacaktır."