Enerji faturasının asgari ücret içindeki payı azaldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2002'de asgari ücret 164,6 lirayken, 2017'de bin 404 liraya yükseldi.
Bir ailenin aylık ortalama doğalgaz tüketimini 125 metreküp olarak hesaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgazın yıllara göre asgari ücret içindeki payını analiz etti.
Buna göre, 2002'de doğalgaz tüketim maliyetinin asgari ücret içindeki payı yüzde 32,2 (53 lira) seviyesindeyken, bu oran 2009 itibarıyla yüzde 25,8'e, 2016'da yüzde 11,5'e düştü.
Ekim ayında ise bir ailenin aylık doğalgaz tüketimi için harcanan miktar ortalama 145 lira olarak hesaplandı. Böylece doğalgaz faturasının asgari ücretin içindeki payı yaklaşık yüzde 10,3 oldu.
KONUTTA EN UCUZ DOĞALGAZ TÜRKİYE'DE
Öte yandan Bakanlık verilerine göre, Türkiye Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla konutlarda kullandığı doğalgaza daha az ödeme yapıyor.
Türkiye'de konutlarda doğalgaz, kilovatsaat başına 0,0258 avrodan satılıyor. Türkiye'yi 0,0316 avro ile Romanya ve 0,0330 avro ile Bulgaristan izliyor.
ELEKTRİĞİN PAYI DA DÜŞTÜ
Son 15 yılda elektrik tüketim maliyetinin asgari ücret içindeki payı da yüzde 5,9'a düştü.
Bir ailenin aylık ortalama elektrik tüketiminin 200 kilovatsaat olduğu dikkate alındığında, 2002'de asgari ücretle geçinen bir aile maaşının yüzde 20'sini (33 lira) elektrik faturasına ayırıyordu. Ekim 2017 itibarıyla bu oran yüzde 5,9'a (82,4 lira) geriledi.
Buna göre, 200 kilovatsaatlik elektrik tüketim maliyeti 15 yılda 2,5 katına çıkarken asgari ücret de yaklaşık 8,5 kat arttı.
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