Enerjide Ar-Ge bütçesi 111 milyon lirayı aştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2014'ten bu yana elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından kuruma 369 Ar-Ge projesi için başvuruda bulunuldu, bu projelerin 137'si kabul edildi.
Söz konusu projelerin 118'i elektrik dağıtım, 19'u ise doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından hazırlandı. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, EPDK tarafından kabul edilen projelerin 32'sini tamamladı.
Son 3 yılda kabul edilen Ar-Ge projelerinin bütçesi 111 milyon 399 bin lirayı buldu. Elektrikte kabul edilen projelerin bütçe büyüklüğü 102 milyon 809 bin lira, doğalgazda kabul edilen projelerin bütçe büyüklüğü ise 8 milyon 590 bin liraya ulaştı.
EPDK yetkilileri, Ar-Ge projeleri ile Türkiye'nin elektrik ve doğalgaz dağıtımının uluslararası kalite standartlarına ulaştırılmasının amaçlandığını belirterek, dağıtım sistemlerinin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi ve yerlilik oranı ile verimliliğin artırılmasına yönelik projelerin desteklendiğini kaydetti.
Bu kapsamda kayıp kaçak oranlarını düşürme, arızaları önceden tespit etme, müşteri memnuniyetini artırma, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini artırma, acil durumlarda yapılacak eylem planlarının geliştirilmesi gibi farklı alanlarda projeler geliştiriliyor.
EPDK, elektrik dağıtım şirketlerine 2016-2020 dönemi için 210 milyon lira, doğalgaz dağıtım şirketlerine de 2017-2021 yılları için 10 milyon lira Ar-Ge bütçesi ayırmıştı.
- Ar-Ge bütçesi
- Enerji Ar-Ge bütçesi
- Enerji bütçesi
- Enerji projeleri
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