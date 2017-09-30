Enerjide kalifiye insan yetiştirmek için düğmeye basıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın uzun zamandır üzerinde durduğu enerji alanında kalifiye insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda ilk adım atıldı. Bakanlık adına 11, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına 44, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) adına 107 olmak üzere toplamda 162 öğrencinin burslu olarak yurtdışına lisans üstü eğitime gönderilmesine karar verildi.



Öğrenciler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya’da dünya sıralamasında ilk 500’e girmiş seçkin üniversitelerde lisan süstü eğitim görecek. Bursiyerler, yurtdışında resmi burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Adaylar, bu yükümlülüklerini, adına öğrenim gördükleri kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getirecek.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mühendis, hukuk müşaviri, ekonomist ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanacak.Öğrenciler EÜAŞ'ta, mecburi hizmet yükümlülüklerini mühendis, uzman, fizikçi, kimyager ve avukat kadrolarına atanarak yerine getirecek.

berat albayrak

Enerjide istihdam

Enerji sektörü istihdam

enerji teknik lise

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

TAEK adına öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler ise mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mühendis, fizikçi, kimyager, psikolog, eczacı ve avukat kadrolarına atanacak.Yurtdışına gönderilecek adayların başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak.Türkiye'de enerji alanında yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu sık sık vurgulayan Bakan Albayrak, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Türkiye'de, önümüzdeki dönemde nükleer enerji mühendisliği, nükleer tıp, maden mühendisliği, jeofizik, jeokimya mühendisliği, yenilenebilir kaynaklarla ilgili meslekler popüler meslekler olacak. Burada, çok daha kalifiye insan kaynağı yetişmesi için adımlar atıyoruz. İnsan kaynağı noktasında küresel rekabet edebilecek yetişkinlik için iş birliğine ihtiyacımız var. Tüm akademik camiaya sesleniyorum. Her türlü iş birliğini artırmak için elimden geldiğince uğraşacağım" ifadelerini kullanmıştı.