Enerji yönetimi, 24 Haziran seçimleri için alarma geçti. Enerji yönetimi, dün Ankara’da elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü ELDER ve yöneticilerle bir araya geldi. Bugün de İstanbul’da elektrik dağıtım sektörünün patron ve yöneticileriyle İstanbul’da bir toplantı yapılacak. Toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da “programının uygun olması” durumunda katılması bekleniyor.

İLK TOPLANTI DÜN YAPILDI

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in aktardığına göre, Enerji sektörü, 24 Haziran seçimleri için kolları sıvadı. Enerji yönetimi, bu amaçla sektörle bir araya gelecek. İlk toplantı dün Ankara’da elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileri ve çatı örgütü ELDER ile yapıldı. İkinci toplantı bugün İstanbul’da yapılacak. Toplantıda, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerden önce ve seçim günü alınacak önlemler, olası arıza ve kesintilere müdahale, abonelerin dağıtım hizmetleriyle ilgili şikâyetleri, dağıtım sektöründe kalite konularının ele alınacağı belirtiliyor. Toplantıda, dağıtım yatırımlarının da önemli bir başlık olarak konuşulabileceği kaydediliyor.

ANKET ÇALIŞMASI

Enerji Bakanlığı, düzenli olarak binlerce elektrik abonesiyle dağıtım hizmetleriyle ilgili anket yapıyor. Abonelere, şikâyetleri ve dağıtım hizmetleri konusundaki değerlendir

meleri soruluyor. Aboneler, önceki yıllarda yapılan anketlerde arıza ve kesintilerden şikâyetçi olmuştu. Bakan Albayrak, bu konuda dağıtım şirketlerini uyarmış, “müşteri memnuniyeti”ni ve kalite standartlarını esas alan çalışmalar yapılmasını istemiş, bu kapsamda çağrı merkezleri devreye alınmıştı. İstanbul’da bugün yapılacak toplantıda son anket sonuçlarının paylaşılması ve abonelerin şikâyetçi olduğu dağıtım şirketlerinin bir kez daha uyarılması bekleniyor.

10-11 MAYIS’TA YENİ BİR TOPLANTI

Kaynaklar, bu toplantılarda alınacak kararların takibi ve sektörle ilgili atılacak yeni adımları görüşmek üzere sektörün 10-11 Mayıs’ta bir kez daha bir araya gelmesinin söz konusu olduğunu belirterek “Mayıs ayındaki bu toplantıda da seçim ve seçim kapsamında alınacak önlemler en önemli konu başlığı olarak öne çıkacaktır” dedi.