Düzenlenen imza töreninde konuşan Metcap Energy Investments Başkanı Dr. Celal Metin, bugünün kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Enerji ve petrokimyayı ayıramazsınız. Bu uluslararası piyasada çok önemli bir alan. Ben lisans, yüksek lisans ve doktoramı kimya üzerine yaptım ve kimya mühendisiyim. Bu ortaklık ve projeler yarım asırlık aşkımın bir meyvesi." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin polipropilen ve polietilen ithalatının yüzde 30’una karşılık gelen bir miktarı Türkiye’de üreteceklerinin altını çizen Metin, "Bu da Türkiye’nin toplam ithalatını yaklaşık 1,4 milyar dolar azaltırken, Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak." diye konuştu.
Fusion Dynamics Başkanı Mohammed Al-Hajri de söz konusu ortaklığın çok önemli ve gurur verici olduğunu söyledi.
Trakya'da doğalgaza dayalı petrokimya tesisi
Anlaşma kapsamında; Türkiye’de Trakya Havzası’nda hayata geçirilecek 4 milyar dolarlık tam entegre Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak. Söz konusu ürünlerden 400 bin tonluk polietilen ve 600 bin tonluk polipropilen elde edilecek.
Bugün Türkiye’nin yıllık polipropilen tüketimi 2,2 milyon ton seviyesinde bulunurken, bunun maddi karşılığı ise yılda 3,11 milyar dolara denk geliyor. Yıllık tüketim miktarının 2,1 milyon tonu ithal ediliyor. Polietilen alanında da durum farklı değil… Türkiye’de yılda 2,14 milyon tonluk; diğer bir deyişle 2,94 milyar dolarlık polietilen tüketimi gerçekleşiyor. Bunun 1,8 milyon tonluk bölümü ise ithalat aracılığıyla temin ediliyor.
1,2 MİLYAR DOLARLIK GÜÇ SANTRALLARI
Petrokimya kompleksinin yanı sıra Kırklareli ve Karaman’da inşası devam eden ve toplam 1,2 milyar dolar dolarlık yatırımla hayata geçecek Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralları ortaklığın ana faaliyet alanlarından bir diğeri olacak. 1.550 MW’lık kurulu güce sahip olacak santralların yüzde 63’e varan net verimlilikle çalışması öngörülüyor.
Verbena Enerji ve Komet Enerji bünyesinde bulunan santrallar en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapacak. Her iki santralda da General Electric’in 9HA.02 model türbinleri kullanılacak; dünyanın en büyük, en verimli ve olası kesintilere karşı en esnek sistemi santrallara entegre edilecek. Her iki santral da General Electric tarafından inşa edilecek ve işletilecek.
Doğal Gaza Dayalı Kimya Tesisi’nin tüm enerjisini sağlayacak santrallar bunun yanında Türkiye’nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini; diğer bir deyişle 4 milyon kişinin elektrik tüketimine eş değer bir miktarı tek başına karşılayacak.
Trakya Havzası'nda kurulacak ve 4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek doğalgaza dayalı kimya tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak.
Söz konusu tesisle Türkiye'nin cari açığının yılda 1,4 milyar dolar azaltılacağı hesaplanıyor.
Tesisler 2020'den itibaren fazlar halinde devreye alınacak ve 2023'te tüm yatırımlar tamamlanmış olacak.
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