Enerjisa'dan 3 ayda 243 milyon TL kâr

Enerjisa Enerji CEO’su Kıvanç Zaimler, yılın ilk çeyreğini güçlü bir büyüme ile tamamladıklarını belirtti. Enerjisa’nın 2018’deki ilk çeyrek performansını değerlendiren Zaimler, 'Gerçekleşen güçlü rakamlarımız, halka arz sırasında belirlediğimiz orta vadeli hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştırmıştır' yorumunda bulundu. Zaimler, "Bu başarılı performans ile 2018 yılına dair beklentimiz 3 - 3,3 milyar TL faaliyet geliri yaratmaktır” dedi.

Kıvanç Zaimler açıklamasında “Biz Enerjisa olarak, stratejimizi büyük ölçüde regüle faaliyetlerimiz çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Dağıtım yatırımlarımız ile Türkiye’de ihtiyaç duyulan enerji altyapısını genişletmek ve geliştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buna ek olarak, gittikçe artan verimlilikte ve yüksek kalitede dağıtım hizmetleri sunuyoruz” yorumunda bulundu.