Enerjisa'dan 6.5 milyon dolarlık GES yatırımını Karabük'te gerçekleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 3 bin 600 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üretim portföyüne sahip olan Enerjisa, güneş enerjisi yatırımlarını sürdürüyor.



Enerjisa Üretim, Bandırma’daki ilk GES yatırımından sonra Karabük'te gerçekleştirilen ikinci GES inşaatını 3 ayda tamamladı.

Karabük’te devreye alınan 7 megavatlık GES ile yılda toplam 11.4 gigavatsaat elektrik üretilerek 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.



Karabük'teki GES ile şirket, toplam güneş enerjisi kurulu gücünü 9 megavata çıkartmış oldu.

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