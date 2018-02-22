Enerjisa Enerji'nin net karı yüzde 38 arttı

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, geçen yılın güçlü büyümeyle kapatıldığı ve şirketin hasılat gelirinin yüzde 36 artışla 12,3 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Kıvanç Zaimler, 2017'nin planlandığı gibi karlı geçtiğini ifade etti.

Zaimler, toplam 14 ilde 20 milyondan fazla tüketiciye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sektörün lideri olarak yönetim kadromuz ve yaklaşık 10 bin çalışanımızla 2017'de müşteri odaklı yaklaşımımız, inovatif proje ve çözümlerimizin bir sonucu olarak gerek büyüme, gerekse karlılık anlamında başarılı bir yılı geride bıraktık. 2017'de baz alınan net kar, bir önceki yıla göre yüzde 38 atarak 522 milyon lira oldu. Genel Kurulda karın yüzde 68'inin temettü olarak ödenmesi önerilecek. Böylelikle hissedarlara hisse başına 0,30 lira temettü dağıtılmış olacak. Geçen yıl elektrik altyapısı, saha operasyonları ve yeni inovatif projeler için 1,6 milyar lira yatırım gerçekleştirdik ve düzenlenmiş varlık tabanını 5,3 milyar liraya yükselttik. Enerjisa Enerji olarak tüm gücümüzle Türkiyeye daha iyi bir enerji geleceği yaratmak için çalışıyoruz."