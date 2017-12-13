EBRD'den yapılan yazılı açıklamada, EBRD ve Garanti Bankasının Enerya'ya sağlayacağı 100'er milyon liralık finansmanın, 8 il ve bağlı 18 ilçeye doğalgaz ulaştırılması amacıyla yapılacak yatırımda kullanılacağı belirtildi.

Doğalgazın diğer enerji kaynaklarına kıyasla düşük karbonlu ve ekonomik bir alternatif olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu yatırımla 2022'den itibaren yıllık 65 bin ton karbondioksit salımının önüne geçileceği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin daha fazla il ve ilçeye doğalgaz ulaştırılması hedefi bulunduğu hatırlatılarak, "EBRD ve Garanti Bankasınca verilen 200 milyon liralık finansman sayesinde Aksaray, Aydın, Denizli, Erzincan, Konya, Karaman, Niğde ve Nevşehir'deki 65 bin hane 2025'e kadar gaz şebekesine bağlanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD olarak enerjide Türkiye'nin farklı bölgelerdeki çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Onbinlerce hane ve iş yerinin ısıtma için daha ucuz ve çevre dostu bir alternatife ulaşmalarına yardım etmek bu çabalarımızın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Enerya'nın çatısı altında bulunduğu STFA Grubu Üst Yöneticisi Yetik Kadri Mert de "Bu yeni finansman sadece Türkiye'nin altyapı yatırımlarına ulusal ve uluslararası finansal kurumların devam eden desteğini değil, aynı zamanda STFA'nın sektördeki ayak izini artırmaya yönelik stratejik vizyonunu da destekliyor. STFA, tüm paydaşlarına katma değer sağlamak amacıyla altyapı ve enerji alanındaki yatırımlarına devam edecek." ifadelerini kullandı.