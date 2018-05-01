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Türkiye’de sosyal medyadan para kazanan çok... Müşteriden aldığı paranın karşılığını veren, namuslu davranıp gelir vergisi ödeyenlerin yanında, sahtekârlar, paraları cebe indirip bir kuruş vergi ödemeyenler de var. Hükümet, bu amaçla kanun çıkardı, ama henüz vergi cezasına çarptırılan olmadı… Çünkü mecra çok büyük ve kontrolü zor. Ünlülere sosyal medya hizmeti veren bir YouTube ajansının yöneticisi, parayla video paylaşanların sahtekârlıklarını örneklerle anlattı, şaştım kaldım.