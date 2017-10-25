Enes Özdemir, dünya şampiyonu oldu

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Tenerife kentindeki şampiyonada ümit erkekler ferdi katada Japon rakibi Yuta Hibi'yi 3-2 yenen Enes Özdemir, altın madalyanın sahibi oldu.

21 yaş altı erkekler ferdi katada İspanyol rakibi Xabier Pereda'ya 3-2 kaybeden Emre Vefa Göktaş ve kadınlar ferdi katada yine ev sahibi ülkeden Lidia Rodriguez Encabo'ya 4-1 yenilen Dilara Bozan, gümüş madalyayla yetindi.

İki yılda bir düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 33 ferdi ve 2 takım dalında madalyalar sahiplerini bulacak. Organizasyon 29 Ekim Pazar günü sona erecek.

Enes Özdemir