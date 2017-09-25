Enes Ünal'ın formasını giydiği Villarreal'de Fran Escriba kovuldu

La Liga'nın 6. haftasında dün Getafe'yle karşılaşan Villarreal, sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 6 haftada sadece 2 galibiyet ve 1 beraberlik alabilen Sarı Denizaltılar, 7 puanla 14. sırada yer alıyor. Bu sonuçlar sonrasında teknik direktör Fran Escriba'nın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Fran Escriba'nın sözleşmesinin feshedildiği duyurulurken teknik direktöre bundan sonrası için şans dilendi. Yeni teknik direktörün ise ilerleyen saatlerde açıklanacağı duyuruldu.

52 yaşındaki Escriba, 2016 yazında 1 yıllık kontratla göreve getirilmiş, La Liga'da geçen sezonun 5. sırada bitirilmesi nedeniyle kontratı uzatılmıştı.

Villarreal

Enes Ünal

Fran Escriba