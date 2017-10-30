Son Dakika: Enes Ünal Levante'ye kiralandı

Sezon başında Manchester City'den Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, Levante'ye kiralandı. Levante, yaptığı resmi açıklamayla milli futbolcunun 1 Ocak 2018'den itibaren takımlarından forma giyeceğini açıkladı.

— Levante UD (@LevanteUD) October 30, 2017

Enes Ünal

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