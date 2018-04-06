Bu yaz 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City'den Villarreal'e transfer olan Enes Ünal, Villarreal'de ayın futbolcusu seçildi!

Bir dönem kiralık forma giydiği Levante'den dönüşte Villarreal formasıyla çıkışa geçen Enes, Deportivo ve Getafe ağlarına 1'er gol bırakmış, Levante ile Real Sociedad maçlarında ise asist yapmıştı. Mart ayında Girona ve Atletico Madrid karşısında forma giyen Enes, Madrid temsilcisi karşısında takımına 3 puan kazandırmıştı!

— Villarreal CF (@VillarrealCF) April 5, 2018

Atletico Madrid maçında oyuna 74. dakikada dahil olan Enes, 82 ve 90. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirmişti.

"EN GÜVENİLİR OYUNCU" SEÇİLMİŞTİ!

Villarreal'i 7 dakikada attığı 2 golle zafere taşıyan Enes Ünal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasının "en güvenilir oyuncusu" seçilmişti.

Ligin 29. haftasında, Marca gazetesi haftanın en güvenilir oyuncusu olarak Enes Ünal'ı belirlemişti.

Marca'nın konuya ilişkin haberinde, Enes'in Atletico Madrid karşısındaki maçın kahramanı olduğu belirtilerek, 7 dakikada 2 gol atarak 1-0 yenik olan Villarreal'e 2-1'lik galibiyeti getirdiği vurgulanmıştı.

Enes'in belirleyici olan performansının iki açıdan değerli olduğu kaydedilen haberde, "Skoru tersine çevirmek için sadece 16 dakikası vardı. Bu sürede, Jan Oblak'ın savunduğu kaleye 2'si golle sonuçlanan 3 şut attı." denilmişti.

"ÜNAL, EL CHOLO'YU CEZALANDIRDI"

Öte yandan AS gazetesi, Villarreal-Atletico Madrid maçına ilişkin haberini, "Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı" başlığıyla vermişti.

Haberde, El Cholo olarak bilinen Atletico Madrid'in Arjantinli Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 81. dakikada Griezmann'ın yerine Gabi'yi oyuna soktuğu hatırlatılarak, "Saniyeler sonra Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı." denilmişti.

Simeone'nin "yaptığı değişikliklerle intihar ettiği" savunulan haberde, "Tabancalı bir adam tüfekli bir adamla karşılaştığında tabancalı olan ölü adamdır. Bu durumda, Simeone'nin tabancası yanında bile yoktu. Yedek kulübesine bırakmıştı. Bu sırada Calleja (Villarreal Teknik Direktörü) Ünal'ın botunu parlatıyordu." ifadeleri kullanıldmıştı.

Villarreal'i zafere taşıyan ve övgüleri toplayan 20 yaşındaki milli forvetin La Liga'da 6 golü bulunuyor.