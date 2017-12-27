Enes Ünal'in Levante defteri kapanıyor...

La Liga’nın ilk yarısında Levante’ye kiralık olarak gönderilen milli yıldızımız Enes Ünal’ın 29 Aralık’ta takımı Villarreal’in kampına katılacağı bildirildi. Levante ile 7 maça çıkan 20 yaşındaki golcü oyuncu, fileleri 1 kez havalandırırken, 1 de asist yapmayı başardı.

Enes Ünal