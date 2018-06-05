Enflasyon % 12.15’e çıktı! TÜFE arttı kuru, havuç tok tuttu

Mayısta enflasyon aylık yüzde 1.62 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 10.85’ten yüzde 12.15’e tırmanarak ilk 6 ay sonraki en yüksek düzeyine çıktı. Mayıs ayı enflasyonu ise 2011 yılındaki yüzde 2.42’lik değerden sonra en yüksek tutara ulaşmış oldu. Enflasyondaki bu ani yükselişe rağmen kur düştü. Cuma günü Moody’s’in Türkiye ekonomisini, Fitch’in ise 25 Türk bankasını izlemeye aldığına dair haberler öncesi ve sonrası yükselişler ile 4.65’in üstüne çıkan dolar/TL dün enflasyon haberinin ardından 5 kuruştan fazla düşerek 4.6026’ya kadar indi. Bunun nedeni ise geçen hafta doların 4.92’yi aşması sonrası yapılan 3 puanlık faiz artışının ardından Londra’da yatırımcılarla görüşen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın enflasyonun yüksek çıkması halinde bir faiz artırımı daha yapılacağına dair sözleri oldu. Yüksek gelen enflasyon ile piyasada 7 Haziran’daki Para Politikası Kurulu toplantısında yeniden faiz artışı yapılacağına dair beklenti oluştu.

SEBZE FİYATI BİLE DÜŞMEDİ

Enflasyon ise mayısta giyim ve ayakkabı ile ulaştırma grubu öncülüğünde beklentilerin üzerinde arttı. Yüzde 1.62’lik enflasyona en büyük katkı 0.41 puan ile ulaştırma, 0.36 ile ayakkabı-giyim ve 0.34 ile gıdadan geldi. Ulaştırmadaki yüzde 2.32’lik artışta otomobil fiyatlarındaki yüzde 2.1’lik tırmanış ve tabii ki benzin fiyatlarındaki artışın etkisi büyük oldu. Aylık en yüksek artış yüzde 5.21 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Öyle ki her yıl mayısta yüzde 15 civarı düşen sebze fiyatları bu kez ulaştırma fiyatlarına yapılan artışlar nedeniyle gerilemedi. Meyve fiyatları da yüzde 5.5 yükseldi. Gıdada et fiyatındaki yüzde 2.7’lik, lokanta ve otellerdeki 1.45’lik artış da dikkat çekti.

1.62’LİK YÜKSELİŞ HANGİ HARCAMALARDAN GELDİ?

Gıda ve alkolsüz içecekler 0.34

Alkollü içecekler ve tütün 0.01

Giyim ve ayakkabı 0.36

Konut 0.14

Ev eşyası 0.07

Sağlık 0.01

Ulaştırma 0.41

Haberleşme 0.01

Eğlence ve kültür 0.04

Eğitim 0.03

Lokanta ve oteller 0.10

Çeşitli mal ve hizmetler 0.10

GELECEĞİ YANSITAN ÜRETİCİ FİYATLARI DA % 20’Yİ GEÇTİ

Gelecek aylara ilişkin moral bozucu bir diğer rakam Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve çekirdek endeksler oldu. TÜİK verilerine göre Yİ -ÜFE mayısta yüzde 3.79 artış gösterdi. Yİ -ÜFE’de yıllık artış nisandaki yüzde 16.37’den yüzde 20.16’ya yükseldi. Üretici enflasyonundaki yükseliş mayıs ayında da sert bir şekilde devam ederken, bu durum TÜFE’yi baskılıyor ve önümüzdeki dönemde enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırıyor.

Diğer yandan özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden “B” endeksindeki artış mayısta yıllık olarak yüzde 12.54’ten yüzde 12.77’ye, “C” yüzde 12.24’ten yüzde 12.64’e yükseldi. Yıllık üretici fiyatları da 2003 bazlı seriye göre en yüksek seviyeye geldi. TL’deki değer kaybıyla enflasyonda yükselişin önümüzdeki dönemde sürmesi bekleniyor. Ekonomistler önümüzdeki aylarda TÜFE’nin yüzde 13-14 bandına yükselmesini bekliyor. Yıl sonunda ise yüzde 11’in altında bir kapanış artık olası görünmüyor.

ULAŞTIRMA YILLIKTA % 20’NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Yıllık en fazla artış yüzde 20.02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 16.87, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 15.38, lokanta ve oteller yüzde 12.51 ve konut yüzde 11.24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTIYOR

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, çekirdek enflasyon görünümündeki bozulmanın fiyatlama davranışlarını ve beklentilerini olumsuz etkileyeceğini söyleyerek, “Enflasyonda (özellikle çekirdekte) kur geçişkenliğinin olumsuz etkisini görüyoruz. Son dönemdeki değer kaybının yansımasını önümüzdeki aylarda da göreceğiz. Mevcut görünüm ve TL’de görülen değer kaybının yansımasıyla yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 11’den yüzde 12’ye güncelliyoruz” dedi.

ŞİMŞEK: İKİNCİ YARIDA ENFLASYON DÜŞÜŞE GEÇER

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter’dan enflasyon ile ilgili açıklama yaptı. Enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıttığını kaydeden Şimşek, “Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu. Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz” dedi.

Para politikası ve maliye politikası koordinasyonunun artarak devam edeceğini belirten Şimşek şöyle devam etti: “Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek. Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda, önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek. Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak.”

LONDRA ’DA FAİZ HAVUÇ OLDU

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, artan kuru dizginlemek için Londra’da yatırımcılarla bir dizi görüşmede bulunmuştu. Görüşmenin ardından Bloomberg Haber Ajansı görüşmeye katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki fon yöneticisine atıf yaparak geçtiği haberinde, Şimşek ve Çetinkaya’nın yatırımcılara ‘Mayıs ayına ait enflasyonun yüksek çıkması halinde faizleri yine artıracaklarını’ söylediğini bildirmişti. İşte dün yüksek çıkan enflasyon oranı yatırımcılara daha önceden verilen bu söz yani bir nevi havuç sayesinde kurda bırakın yeniden yükselmeyi düşüşe neden oldu. Yatırımcıyı sakinleştirip döviz artışının dizginlenmesini sağladı.

MEMURA ENFLASYON FARKI GÖRÜNDÜ

Toplu sözleşmeye göre, yılın ikinci yarısında yüzde 3.5 zam alacak devlet memuru ve emeklilerin gözü, yılın 5 ayındaki enflasyonun ardından, enflasyon farkı için haziran rakamlarına çevrildi. İlk 5 ayda yılın ilk yarısı için maaşlara yapılan yüzde 4’lük zam oranı aşılırken, bu durum yüzde 2.39’luk enflasyon farkını ortaya çıkardı. Haziran ayında TÜFE sabit kalsa bile enflasyondan kaynaklı ortaya çıkan yüzde 2.39’luk fark maaşlara yansıtılacak.