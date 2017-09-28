Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0.65 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,01 ve en yüksek yüzde 0.90 aralığında yer aldı.



YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 9.95



Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9.95 oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 9.40 ve en yüksek yüzde 10.90 olduğu görüldü. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.38 düzeyinde bulunuyordu.



Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0.65) göre, bir önceki ay yüzde 10.68 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11.20'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon Beklenti Anketi

AA Enflasyon Beklenti Anketi

Eylül Enflasyon Beklenti Anketi

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