HT Egeli'de yer alan habere göre, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bitkisel Ürünler Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Kürşad Yuvgun (60) için anma yapıldı. Bazı meclis üyelerinin konuşmasının ardından Yuvgun’un iki kızı ve damadına, merhumun anısına fotoğrafının bulunduğu tablo hediye edildi. EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, mecliste yaptığı konuşmada toplantıya davet edilen BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk’ün katılım göstermediğini açıkladı.

BAŞARILAR DİLEDİ

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, mecliste yaptığı konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yeni yönetim kurulunda yer almadığını hatırlatarak bölgeyi İTO Başkanı Mahmut Özgener’in temsil edeceğini söyledi ve kendisine başarılar diledi. Merkez Bankası’nın para politikasını öncelikle normalleştirmesini beklediklerini ifade eden Ender Yorgancılar, kurlarda istikrar sağlanıncaya kadar faiz politikasının normal kanaldan etkin olarak kullanılmasını istedi. Piyasaları canlandırma girişimlerinin önemli olsa da geçici olduğunu öne süren Yorgancılar, belirsizlik, güven ortamının sorgulanması ve kalıcı olmayan adımların sorunları ortadan kaldırmadığını savundu. Birçok uluslararası değerlendirme kuruluşu tarafından yatırımcılara Türkiye’ye dair ciddi uyarılarda bulunulduğunu söyleyen Yorgancılar, “Bu durum sermayenin kaçması anlamına geliyor. Artan kurlar ile birlikte artan maliyetler ve enflasyon özellikle üretici üzerinde ciddi baskı yapıyor. Tek çarenin Merkez Bankası faiz artırımı olmadığını da çok iyi biliyoruz” dedi.

"Hayatını kaybeden Bitkisel Ürünler Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Kürşad Yuvgun’un iki kızı ve damadına, merhumun anısına fotoğrafının bulunduğu tablo hediye edildi."

GÜNDEME ALINMALI

Yorgancılar, “Piyasa-Merkez Bankası ayrışması giderilmelidir. Enflasyonun düşürülmesi ile ilgili tedbirler alınmalıdır. Kalıcı çözüm için, ithalat bağımlılığını düşürecek şekilde üretim yapısında dönüşüm sağlayacak önlemler hayata geçirilmelidir. Maliye bir yıllık borçlanma ve itfa programını açıklamalıdır. Döviz kazandırıcı işlemler desteklenmelidir. Sanayi ve tarımsal üretimde enerji maliyetleri ÖTV indirimi ile düşürülmelidir. Olağanüstü hal kapsamı yeniden değerlendirilmeli, adalet reformu gündeme alınmalıdır” dedi.

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