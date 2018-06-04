TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,10 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,45 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup %0,15 ile alkollü içecekler ve tütün oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün %0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış %20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %16,87, çeşitli mal ve hizmetler %15,38, lokanta ve oteller %12,51 ve konut %11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

Aylık en yüksek artış %2,66 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)’da oldu

Mayıs 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

ÜFE'DE YÜKSEK ARTIŞ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,80 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %2,63, imalat sanayi sektöründe %3,43, elektrik ve gaz %9,34, su sektöründe %1,15 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; %12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, %9,34 ile elektrik ve gaz olarak gerçekleşti.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ise 2018 yılı Mayıs ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.