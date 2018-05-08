Enflasyon yüzde 14 bin!

Ülkenin merkez bankası bir süredir enflasyon hakkında açıklamada bulunmazken muhalefetteki Ulusal Meclis'in kendi yaptığı hesaplama tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 80 artış yaşadığına ve yıllık enflasyonun yüzde 13 bin 779'a ulaştığına işaret etti.

2017'de yüzde 2 bin 400 ile dünyada enflasyonun en çok arttığı ülke olan Venezuela için Aristimuno Herrera & Asociados'un yıl sonu tahmini yüzde 18 bin 733.

Venezuela, beş basamaklı enflasyonun yanında gıda ve ilaç sıkıntısı ile büyük bir ekonomik krizin içerisinde. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde 155 artışla 2 milyon 555 bin 500 bolivara yükseltildiğini açıkladı. Kara borsada 1 doların yaklaşık 640 bin dolara karşılık gelmesiyle Veneuzela'da asgari ücret 4 dolara çıkmış oldu.

Venezuela 10 yıl öne Bolivar'dan üç sıfır atıp Güçlü Bolivar'a geçtiğinden bu yana dolar karşısında değer kaybı 25 bin kattan fazla. 4 Haziran'da paradan üç sıfır daha atılacak.

Veneuzela, 20 Mayıs'ta başkanlık seçimine gidecek.

(Business HT)