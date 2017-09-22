Enflasyon yüzde 7'nin altında büyüme yüzde 7'nin üzerinde olacak

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme sergileyeceğini belirterek, "Yıl geneline baktığımızda da yine yüzde 5'in üzerinde bir performansı yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

Platin İş Kitapları Ödül Töreni'nin yapıldığı Rahmi Koç Müzesine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Platin Dergisi Yayın Yönetmeni Oya Yalıman ve çok sayıda konuk katıldı. 2002 yılından bu yana Türkiye'nin inanılmaz bir ekonomik performans sergilediğini ve tüm dünyaya ekonomimizin sağlam temeller üzerine oturduğunu gösterdiklerini belirtti.

Bakan Elvan "Ekonomimizin daha da canlandırılması gerekiyordu. Buna yönelik hükümetimiz çok sayıda tedbirler aldı. Başta kredi garanti fonları olmak üzere istihdam alanında ve diğer birçok alanda tedbirlerimizi uygulamaya koyduk. 2017 yılının ilk yarısında yüzde 5.2'lik bir büyüme performansı gerçekleştirdik. 2017 üçüncü çeyreğinde her birlikte göreceğiz yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı sergileyeceğiz. Yıl geneline baktığımızda yüzde 5'lik bir büyümeyi yakalayacağımıza inanıyorum. Şuan itibarı ile öncü göstergelere baktığımızda Türkiye ekonomisinin gerçekten onca sıkıntılara rağmen iyi yolda olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

SON 6 BUÇUK YILIN EN YÜKSEK SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

İhracatımızın 2017 yılının ilk 8 ayında yüzde 10.8 artış hızıyla tam gaz ilerlediğini söyleyen Elvan "Onca sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisinin oldukça sağlam temeller üzerine oturduğunu ve kararlı bir şekilde ilerlediğimizi söylemek istiyorum. Kapasite sanayi alanında son 9 yılın en yüksek seviyesinde yüzde 79-80'lere ulaştık. Satın alma endeksine baktığımızda son 6 buçuk yılın en iyi rakamına yüzde 55.3 ulaştığını görüyoruz. Sanayi üretim endeksine baktığımızda temmuz ayındaki yüzde 14.5'lik büyüme ile son 6 buçuk yılın en yüksek sanayi üretim endeksi sahip olduk" diye konuştu.

Elvan, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Büyümede yeni yatırımların oranının düşük olduğunu görüyoruz. Sağlam temeller üzerine oturtulmuş Türkiye'ye yatırımcılarımızı yatırım yağmaya davet ediyorum. Her ne kadar en son aldığımız rakamlar bizi umutlandırsa da son birkaç yılın rakamlarına bakıldığında büyümede yeni yatırımların oranının düşük olduğunu görüyoruz. Bu kadar sağlam temeller üzerine oturmuş bir Türkiye'de yatırımcılarımızı yatırım yapmaya davet ediyorum"

2018'in İLK 2 AYINDA YÜZDE 7'NİN ALTINA İNECEK

Önümüzdeki aylarda enflasyonun aşağı yönlü olacağını ifade eden Bakan Elvan "2018 ilk 2 ayında yüzde 7'lere ineceğimize inanıyorum. Cari açığa baktığımızda Türkiye'nin yıllardan beri konuşulan en önemli meselelerinden bir tanesidir. Özellikle üretimcilerimizin ve ihracatçılarımızın ara malı ithal ettiğini görüyoruz. Ara malı ithalatının toplam ithalatımızın yüzde 75 seviyelerinde, döviz kurlarındaki artış üretim maliyetlerini yukarıya doğru çekiyor. Maalesef fiyatlarında bir miktar yukarı çıkmasına neden oluyor.

Cari açık 2016 yılında yüzde 3.8 oranında gerçekleşti. Bu yılda yüzde 4'ün biraz üzerinde cari açık bekliyoruz. Aldığımız tedbirler var. Özellikle ithal ettiğimiz ara malı ve yatırım mallarının Türkiye'de üretimine yönelik ciddi çalışmalarımız var" ifadesini kullandı.

İstihdam alanında Türkiye'nin başarılı olduğunu söyleyen Bakan Elvan "Son bir yılda 1 milyon 50 bin ilave istihdam sağlandı.

Elbette işsizlik rakamlarımız halen çift haneli rakamlarda ancak iş gücüne katılma oranı her geçen gün artıyor. Özellikle kadınların iş gücüne katılma artışında ki oranı erkeklerin iş gücüne katılma oranından daha fazla yükseldi. Son 10 yılda kadınların iş hayatına girmesi ile 10 puanlık bir artış sağlanmıştır. İşsizlik oranını aşağıya çekici tedbirlerimizi aldık" vurgusu yaptı.

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