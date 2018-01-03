Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan 5'inci sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu'nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı.
İHA'nın haberine göre; 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen ile okulun müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Burdur Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. adlı erkek çocuğumuza okuduğu Barbaros Ortaokulu 5'inci sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış olup, konu 02.01.2018 günü saat 17.35'te Bucak Kaymakamlığına iletilmiştir. Yapılan incelemede; şiddet olayının 27.12.2017 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntülerde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B., okul müdür yardımcısı F.İ. ve okul müdürü A.Ö. derhal görevden uzaklaştırılmış, idari yönden disiplin soruşturması başlatılmış, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.
GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Bucak'ta engelli erkek öğrenci T.K.'nin öğretmeninin şiddetine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sınıfta çekildiği anlaşılan görüntülerde öğretmenin, ayağa kalkan öğrenciye "Yerine geç" diye bağırdığı duyuluyor.
Elinde terlik ya da ayakkabı benzeri bir cisim bulunan öğretmen sıraların yanında ayakta duran çocuğa doğru yaklaşıyor. Öğretmeninin elindekini gören öğrenci "Ah, tamam" diye bağırdıktan sonra kendini yere bırakırken, öğretmenin ise elindekini çocuğa doğru sertçe fırlattığı görülüyor.
Daha sonra hızla yerden kalkan çocuk sıraların diğer tarafına doğru kaçarken, öğretmenin ise birkaç defa "Yerine geç" diye seslendiği duyuluyor. Öğrenci ise ağlamaklı ses tonuyla "Tamam, geçeyim" dedikten sonra yerine oturduğu görüntülere yansıyor.
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