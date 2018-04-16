İngiltere'in West Yorkshire kontluğunda yaşayan Benjamin Carpenter, yaptıklarıyla herkese ilham kaynağı oluyor.

Çocukluğundan beri her zaman bir aile kurmak istediğini söyleyen 33 yaşındaki Carpenter, bu isteğini 4 tane engelli bebeği evlatlık alarak yerine getirdi. Yardımsever adam bu davranışı sayesinde "Evlat Edinme Şampiyonu Ödülü" bile aldı

Kendini adeta çocuklarına adayan iyiliksever adam, ilk kez 10 sene önce OCD (Obsesif Kompulsif Rahatsızlık) ve otizmli Benjamin'i evlatlık edindi.

Benjamin'in evlat edindiği 5 yaşındaki Lily ise duyma yetisine sahip değil. Bu nedenle tüm aile Lily ile anlaşabilmek için işaret dilini öğrendi.

Lily'nin kardeşi 6 yaşındaki Ruby'nin fiziksel sorunları bulunuyor. Ailenin en küçük üyesi 2 yaşındaki Joseph de Down Sendromlu. Kendisi için biyolojik bir çocuğunun olmasının hiçbir zaman bir öncelik olmadığını söyleyen yardımsever adamın öyküsü herkesin takdirini topladı.

Çocukları tek başına yetiştirdiği için zaman zaman büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Benjamin Carpenter, tüm yaşadıklarına rağmen 5. çocuğu evlat edinmeye de sıcak bakıyor.

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