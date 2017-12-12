Engelli çocuklara terapili eğitim

Geçtiğimiz yıl düzenledikleri kermesle engelli çocuklar için özel eğitim sınıfı yaptıran Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, “Engelsiz Yürekler” adlı sosyal sorumluluk projesiyle birçok engelli çocuğun okumasına destek verdi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Kadın Meclisi’nin bir yıl önce ev hanımlarıyla bir araya gelip düzenlediği kermesten elde ettiği gelirle, Kazım Özalp Ortaokulu’nda engelli çocuklar için özel eğitim sınıfı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın da katılımıyla açıldı. Biruni Üniversitesi’nin de destek verdiği “Engelsiz Yürekler” projesi kapsamında özel eğitim sınıflarında ders alan çocuklar, aynı zamanda özel terapi odalarında engellerine yönelik tedavi görecek.

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