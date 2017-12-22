Muğla'nın Bodrum ilçesinin, Turgutreis Mahallesi Akçaalan mevkiinde arkadaşları ile parkta oturan 24 yaşındaki zihinsel engelli Hasan Şişman kimliği belirsiz 4 kişi tarafından gözleri bağlanıp kafasına çuval geçirilerek ölesiye dövüldü.

İHA'nın haberine göre, karın bölgesinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi de alan Hasan Şişman sürünerek kendi imkanları ile eve gitmeye çalıştı. Oğlunu yolda kanlar içerisinde gören anne Azize Şişman ise oğlunu sırtına alarak eve taşıdı. 112 Acil Servisi arayan Şişman olayı jandarmaya haber verdi. Hastanede tevdi altına alınan Hasan Şişman ise olay anını ise korku dolu gözlerle anlatarak, “Ben parkta oturuyordum, 4 kişi geldi bizi tanıyor musun diye sordular. Bende tanımıyorum dedim. Koluma girip beni parka götürdüler. Bir kişi gözlerimi bağladı ben direndim biraz. Sonra kafama bir şey geçirip vurmaya başladılar. Burnumu, kırdılar, ellerimi ezdiler, beni bıçaklamaya başladılar. Sonra kaçtılar. Bende yardım istedim ama kimse yardım etmeyince sürünerek eve gitmeye çalıştım. Annem sokakta beni gördü ve sırtında eve taşıdı” dedi.

OĞLUMU SIRTIMDA EVE TAŞIDIM

Eşini 4 ay önce kaybeden, 3'ü engelli 4 çocuk annesi Azize Şişman ise, “Telefonum bozuk olduğu için aradı oğlum ama bakamadım. Sonra tekrar arayınca bir şekilde sesini duydum telefondan anne beni vurdular diye. Çıktım dışarı baktım oğlum yerde sürünerek gelmeye çalışıyordu. Koştum sırtıma aldım eve getirdim. 2 kaburgam kırık halde oğlumu eve getirerek jandarmayı aradım. Önce 112 ekipleri geldi oğlumu hastaneye götürdü. Sonrada jandarma gelerek olayı sordu. Her şeyi anlattık” şeklinde konuştu.

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