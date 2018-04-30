Fethiye'de hastaneye gitmek için engelli oğluyla özel toplu taşıma aracına binen engelli Zehra Korkmaz, şoförün kendisine hakaret ettiği iddiasıyla araçtan indi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un aktardığı bilgilere göre Seydikemer ilçesinden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitmek için Fethiye Otobüs Terminali'ne gelen engelli Zehra Korkmaz ve ve engelli oğlu, özel toplu taşıma aracına bindi. İddiaya göre, şoför engelli kadına oğlunu kucağına almasını söyledi. Korkmaz ise şoföre ayağında platin olduğu için kucağına alamayacağını söyledi. Yolcuların içinde şoförün hakaretine maruz kaldığını ileri süren kadın araçtan indi. Kendisinin de çocuğunun da engelli kartı olduğunu belirten Korkmaz, "Şoför 'Herkes bedava biniyor. Siz de bedava biniyorsunuz. İyi alışmışsınız' dedi. Herkesin içinde beni azarlamaya devam etti. Ben de arabadan inmek zorunda kaldım. Çoğu yolculuğumda bu gibi sorunları yaşıyorum" dedi.





'GEREKEN YAPTIRIM UYGULANACAK'

Fethiye Seyahat Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Köroğlu ise engelli kadının, şoförün "Çocuğunu kucağına alır mısın" sorusuna alınarak arabadan indiğini savundu. Köroğlu "Engelliler, şehit ve gazi yakınlarının baş tacımız. Yaşanan olaydaki aracın şoförüne gereken yaptırımı uygulayacağız. Şoför esnafın aşamadığı sorunlar nedeniyle bu gibi olaylar yaşanıyor. Çok fazla serbest kart kullanıcısı var. Devlet serbest binişler için günlük 25 lira ödüyor. Her araç, günlük 7 ile 15 arasında serbest kart kullanıcısı taşıyor. Serbest kartın asgariye indirilmesi ve denetlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

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