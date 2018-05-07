Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan bedensel engelli 42 yaşındaki Meliye Arslan'ın, tartıştığı komşusu A.K. ile 2 yakını tarafından dövülüp, tekerlekli sandalyesinden yere itildiği öne sürüldü.
DHA'nın haberine göre olay, 5 Mayıs Cumartesi günü öğle saatlerinde, Köyceğiz'e bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakini A.K., iddiaya göre, tarlasındaki ot ve çöpleri, aralarında husumet bulunduğu belirtilen bedensel engelli Meliye Arslan'ın evinin önüne bıraktı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, A.K.'nin ağabeyi K.K. ile yengesi Ü.K.'nin de katılmasıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Arslan, A.K. ve yakınları tarafından dövüldü. Tekerlekli sandalyesinden düşen Arslan, başını yere çarpıp, bayıldı. Düşerken, ayakları akülü tekerlekli sandalyesine takılan Arslan'ın her iki bacağında da kırıklar meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralı Arslan, sağlık görevlilerince ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Arslan'ın kırılan iki bacağı da alçıya alındı.
Olayın ardından Meliye Arslan, kendisini darbettiğini ileri sürdüğü A.K., K.K. ve Ü.K.'den şikayetçi oldu. Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"MUHTARA İLETTİM, İLGİLENMEDİ"
Birlikte yaşadığı amcasının ölümünden sonra hayatta kimsesinin kalmadığını anlatan Meliye Arslan, "A.K. ve yakınları ile daha önce de sorun yaşamıştık. Konuyu muhtara ilettim; ancak ilgilenmedi. Olay günü de tarlasından topladığı ot ve çöpleri evimin önüne atınca kendisini uyardım. Yakınları ile üzerime yürüdüler. Ü.K., beni akülü tekerlekli sandalyemden itti. İki bacağımda kırık var. Şu an için vücudumdaki ödem nedeniyle ameliyat olamıyorum" dedi.
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