Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engelli vatandaşların kamuda personel olabilmeleri için gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için geri sayım başladı. Başvuruda bulunarak sınava katılmak isteyen adaylar, 2018 EKPSS detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Engelli KPSS 2018 ne zaman? EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? EKPSS başvuruları nasıl yapılır? İşte 2018 EKPSS ile ilgili merak edilen her şey...

ENGELLİ KPSS 2018 NE ZAMAN? EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamuda personel olabilmek isteyen engelli vatandaşlar, 2018 EKPSS detaylarını araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre, 2018 EKPSS başvuruları 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. Başvurularını gerçekleştiren EKPSS adayları için sınav 22 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınavın sonuçları ise 17 Mayıs 2018 tarihinde duyurulacak.

EKPSS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Adaylar başvurularını belirtilen tarihler aralığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden gerçekleştirecek.

2018 EKPSS kılavuzu henüz yayınlanmadı. EKPSS kılavuzunun, başvuruların yarın başlamasıyla birlikte adayların erişimine sunulması bekleniyor.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

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