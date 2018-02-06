Engelli KPSS kılavuzu yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvurular bugün başlıyor. Engelli vatandaşların kamuda personel olarak çalışabilmeleri için uygulanan EKPSS'nin başvuruları için vatandaşlar merak içinde. Peki, Engelli KPSS başvuruları nasıl yapılır? Engelli KPSS başvuru ücreti ne kadar? 2018 EKPSS ne zaman? İşte 2018 EKPSS kılavuzu ve başvuru ile ilgili merak edilen her şey...

ENGELLİ KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2018 EKPSS için geri sayım başladı. Engelli vatandaşların başvuruda buluncağı EKPSS için başvurular 6 - 21 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak.

2018 ENGELLİ KPSS BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav/kura başvuru ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59’da sona erecek.

ENGELLİ KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

EKPSS sınav ücreti, 110,00 TL'dir.

EKPSS/kuraya başvuru işlemini yapan adaylar, açıklanan bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde sınav/kura başvuru ücretini yatıracaklar.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav/kura başvuru ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilecekler.

Ücret, EKPSS için 6-22 Şubat 2018 tarihlerinde, kura için 2-17 Mayıs 2018 tarihlerinde başvuru işlemi yapıldıktan sonra yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, EKPSS için 22 Şubat 2018 , kura için 17 Mayıs 2018 tarihlerinde; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecek.

İşte EKPSS ücreti yatırılabilecek bankalar;

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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