Engelli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen atama sonuçlarını 22 Haziran'da ilan edeceğini duyurmuştu. Ancak atama sonuçlarının ilanı 25 Haziran tarihini buldu.

Binlerce engelli öğretmen adayının beklediği atama sonuçları nihayet açıklandı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığından ( MEB), 2016 ve bu yıl 22 Nisan'da yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 500 engelli öğretmen alımı yapılacağı duyurulmuştu.

EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacağına ilişkin duyuru, MEB'in internet sitesinde yer aldı.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar, "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu doldurarak, istenen belgelerle birlikte il milli eğitim müdürlüklerine onaylattı.

Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon, 2016'da veya 2018'deki EKPSS sonuç belgesi ile Engelli Sağlık Kurulu raporu istendi.

Adayların ayrıca, halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alındı.