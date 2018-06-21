Adana'da, 25 yıllık emeklilik tazminatıyla vergi indiriminden faydalanarak, satın aldığı engelli plakalı otomobili kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek, yakılan 52 yaşındaki Celal Seba, aracın başında eşiyle birlikte gözyaşı döktü. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Seba, otomobili yakan kişi ya da kişilerin bulunması için yardım istedi.
DHA'nın haberine göre olay, önceki gün gece saatlerinde, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi´nde meydana geldi. Celal Seba, henüz 1 yaşındayken, geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başladı. Seba´nın 5 yıl önce vergi indiriminden faydalanarak, satın aldığı 01 CEC 75 engelli plakalı otomobili, oturduğu apartmanın önünde park halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek, yakıldı. Alevler, komşuların yardımıyla söndürülürken, otomobilin ön ve arka tarafında hasar meydana geldi.
"ELİM AYAĞIM ARABAMDI"
Çimento fabrikasında 25 yıllık çalışması sonucu hak ettiği emekli tazminatıyla otomobili satın aldığını belirten Celal Seba, aracın kaskosunun olmadığını söyledi. Seba, "Gece otoparkta bağrış çağrış oldu. Bir pazarcı söyledi, komşular yardım etti söndürürken. Dostum, düşmanım yok. Arabamın kaskosu olmadığı için hiçbir haktan faydalanamıyorum. 15 bin lira civarında masraf çıkıyor. Maaşımı çekmeye, düğüne, cenazeye ve hastaneye gidiyordum. Elim ayağım arabamdı. 5 tane çocuğum var. Açık kalp ameliyatı oldum. Arabamın yapılması için devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Aracım LPG´li. Söndürülmese tüm arabalar havaya uçardı" diye konuştu.
Otomobilinin başında üzüntüyle bekleyen Celal Seba, uzun süre araca bakarak, gözyaşı döktü.
Celal Seba´nın eşi Leyla Seba ise "Yakan kimse, lütfen bulsunlar. Beyim sakat. Hastaneye gidiyordu. 30 sene sakat ayağıyla çalıştı. Ekmeğimizden, boğazımızdan ettik o parayı" dedi.
Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca otomobilin yakılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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