Engelli vatandaşın dalgınlığı, 1 aylık maaşına mal oldu

Daha sonra parasının çekildiğini öğrenen Şahinoğlu'nun şikayeti üzerine incelenen güvenlik kamerasında arkasında sıra bekleyen kişinin paraya alarak kayıplara karıştığı belirlendi.

Olay, geçen perşembe günü İsmetpaşa Caddesi üzerindeki bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. Yürüme engelli Tuncay Şahinoğlu, beraberinde eşi ile birlikte 980 lira engelli maaşını çekmek için ATM'de işlem yapmaya başladı. Paradan önce ATM'nin kartını vermesiyle Şahinoğlu, maaşının yatmadığını düşünerek bankamatikten ayrıldı. Bu sırada Şahinoğlu'nun ardında işlem yapmak için bekleyen ismi öğrenilemeyen kişi ATM'nin verdiği parayı görünce alarak cebine koydu.



DHA'nın haberine göre; bir gün sonra yeniden gittiği ATM'de para olmadığını görünce bankaya giden Şahinoğlu görevlilerden yardım istedi. Yapılan incelemede Şahinoğlu'nun parayı bir gün önce ATM'den çektiği belirlendi. Şahinoğlu ise parayı almadığını söyleyince ATM'ye ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. İnceleme sonunda Şahinoğlu'nun kartını aldıktan sonra ayrıldığı bankamatikteki parayı peşinden gelen kişinin aldığı belirlendi.



Polise giderek yardım isteyen Şahinoğlu, engelli maaşını alan kişinin kendisine geri vermesi durumunda şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.





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