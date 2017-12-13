Kordon'da engelliler için ayrılan park yerine otomobilini park eden sürücüye, vatandaşlardan sıra dışı tepki geldi.

İHA'nın haberine göre; İzmirliler, renkli yapışkanlı not kağıtlarını park halindeki otomobile yapıştırdı. Otomobili tamamen not kağıtlarıyla kaplanırken, bu tepki, çevredekiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Otomobilin önünde bol bol fotoğraf ve video çeken İzmirliler, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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