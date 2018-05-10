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Engelliler Haftası kutlu olsun! 10 - 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Engelliler Haftası'na özel mesajlar gönderin. Hem kısa hem de resimli Engelliler Haftası için mesajlar ve sözler burada. İşte Engelliler Haftası sözleri...